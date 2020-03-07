Ханты-Мансийск, , 06:51 — REGNUM В Югре сотрудники полиции вышли на улицы, чтобы не только обеспечить безопасность представительниц прекрасного пола, но и для поздравлений с Международным женским днём. Мужчины в погонах дарили землячкам цветы и коробки конфет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Полицейские Югры поздравляют землячек в 8 Марта Пресс-служба УМВД России по ХМАО

Участницам дорожного движения было приятно услышать поздравления и добрые напутствия от сотрудников Госавтоинспекции ХМАО. Дорожные полицейские пожелали им весеннего настроения, радости, улыбок и безопасных дорог.

В акции «Вам, любимые!» участвуют полицейские всей Югры. В Нефтеюганске к поздравлениям присоединились юнармейцы. Специально к празднику они изготовили световозвращающие брелоки, которые вручали женщинам, которые переходили проезжую часть.

В городе Советском мужчины подразделения по делам несовершеннолетних с подарками пришли к женщинам, состоящим на учёте в полиции и, вставших на путь исправления, а также многодетных матерей. А сотрудники отдела по вопросам миграции по Советскому району поздравили обратившихся в эти дни в службу не только цветами, но и 30% скидкой на госпошлину, оплаченной на сайте госуслуг.

Не забыты и ветераны органов внутренних дел. Женщин, разделивших наравне с мужчинами сложною службу защиты населения и соблюдения правопорядка, поздравляют особо руководители подразделений УМВД по ХМАО — с чаепитиями и благодарностями за опыт, переданный следующим поколениям полицейских.