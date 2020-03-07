Мехико, , 06:40 — REGNUM Шестой случай заболевания COVID-19 был подтвержден в Мексике, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные мексиканского минздрава.

Сообщается, что шестым пациентом стал 71-летний мужчина, недавно посещавший северную Италию. Он прибыл в Мексику в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. Родственникам заболевшего сделали анализ на коронавирус, результаты ожидаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники в министерстве внутренней безопасности США сообщили, что Белый дом рассматривает возможность введения ограничений на въезд граждан Мексики на американскую территорию.

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