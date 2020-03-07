Амстердам, , 06:34 — REGNUM Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде Нидерландов рекомендует жителям провинции Северный Брабант ограничивать социальные контакты в случае насморка, кашля или повышение температуры. На деле это означает, что рекомендуется в таких случаях не выходить из дома.

Данная мера направлена на предотвращение дальнейшего распространения вируса COVID-19 в провинции. По всей стране число заражённых в настоящий момент составляет 128 человек.

В большинстве случаев источник заражения известен. Больные либо посещали северную Италию, либо контактировали с заражёнными ранее пациентами. Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде сообщает, что большинство пациентов, у которых пока не установлен источник заражения, имеют то или иное отношение к Северному Брабанту. Вместе с тем в институте уточняют, что нет оснований полагать, будто вирус в этой провинции сильно распространён. По мнению специалистов, шансы на заражение в Северном Брабанте остаются невелики.