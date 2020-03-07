Амстердам, , 06:26 — REGNUM Число заражений коронавирусом в Нидерландах выросло с 82 до 128 человек. Об этом 6 марта сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде.

Из общего числа больных 101 человек либо заразились за границей, либо контактировали с другими больными. Пятеро человек из числа новых пациентов госпитализированы, остальные — на домашнем карантине.

Кроме того, Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде подтвердил, что впервые в Нидерландах пациент скончался от последствий коронавируса. Речь идёт о 86-летнем мужчине из общины Хуксевард в провинции Южная Голландия, который лечился в роттердамской больнице Ikazia.

Мужчина 1 марта пришёл в отделение неотложной помощи больницы с жалобами, связанные с мочевыделительной системой. После того как у него появились и жалобы, связанные с дыхательными путями, он был проверен на вирус COVID-19. В Национальном институте по здравоохранению и окружающей среде уточнили, что пока неизвестно, где мужчина мог заразиться вирусом.