Лондон, , 06:15 — REGNUM Второй пациент умер в Великобритании, у которого ранее было выявлено заболевание COVID-19, заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти, 7 марта сообщает Daily Mail.

Пожилой человек находился в одной из британских клиник. Его состояние было тяжелым. Сейчас медики пытаются найти лиц, контактировавших с заболевшим.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 марта в Великобритании было зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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