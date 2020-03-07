Москва, 7 марта 2020, 06:20 — REGNUM В субботу, 7 марта, в Москве будет облачно, местами небольшой дождь. Температура воздуха +8… +10 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 8 марта в Москве будет облачно, небольшой дождь, +4… +6 °С.
Ветер южный, юго-восточный (ночью южный, юго-западный) 3−8 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11 °С днём и +2… +7 °С ночью.
В воскресенье, 8 марта, днём в столице ожидается +8… +10 °С. По области +6… +11 °С. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °С.