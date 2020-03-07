Веллингтон, , 05:39 — REGNUM Пятый случай выявленного заражения коронавирусом подтвердили в Новой Зеландии, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что пятым пациентом стала сожительница мужчины, у которого ранее был выявлен коронавирус. Ее состояние оценивают как стабильное, в госпитализации она не нуждается. В настоящее время врачи отслеживают контакты заболевшей для последующей проверки их на наличие инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Австралии закрыли одну из школ из-за выявленного у ученика заболевания COVID-19. Школа будет закрыта до конца недели до последующих распоряжений правительства штата Новый Южный Уэльс.

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