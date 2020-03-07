Ханты-Мансийск, , 05:35 — REGNUM В Югре ужесточили меры по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. С 10 марта работодатели обязаны организовать измерение температуры тела сотрудников и в случае повышенного показателя обеспечить медосвидетельствование работников. Постановление главы региона Натальи Комаровой вступает в силу с 10 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Кроме того, в Югре с 10 марта приостановлены массовые мероприятия с участием иностранцев.

Граждане, посетившие территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, по возвращению в Югру при проявлении первых простудных симптомов должны незамедлительно вызвать врача на дом. Никаких посещений в медучреждения и режим изоляции. А медицинские работники должны обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения поликлиник.

Что касается слухов о подхватившей в Италии новый коронавирус девочке в Ханты-Мансийске, то губернатор ХМАО обратилась с просьбой к землякам верить только официальной информации. По информации Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Югре нет заболевших новой опасной инфекцией. Под под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаётся 12 человек. Из них 8 граждан КНР, находящихся в ХМАО по трудовой визе, и 4 жителя Югры, вернувшихся из Китая.