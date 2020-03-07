Южно-Сахалинск, , 05:27 — REGNUM Воздушное сообщение между Сахалином и островом Хоккайдо в Японии было временно закрыто из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Запрет на авиасообщение продлится до особого распоряжения. Жителям рекомендовано воздержаться от поездок на японский остров», — сообщает пресс-служба.

Сахалинцам, которые в настоящее время находятся на острове Хоккайдо, порекомендовали добираться домой через японский Токио или южнокорейский Сеул, либо же обратиться в российское консульство. Всех прибывших из Японии отправят на 14 дней на домашний карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 марта более 140 жителей Сахалина находились на домашнем карантине. Отмечалось, что они прибыли из стран, где наблюдалась вспышка заболевания.

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