Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Решение закрыть два офиса Mastercard в бразильском городе Сан-Паулу и американском штате Нью-Йорк по причине того, что сотрудник компании заразился коронавирусом нового типа, приняло руководство организации, 6 марта сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей финансовой корпорации.

Речь идет о сотруднике, работавшем в Бразилии и прибывшем на этой неделе в США. Как отметили представители Mastercard, несмотря на низкий риск заражения, компания попросила работников, чтобы они проконтролировали состояние своего здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта после выявления у своего сотрудника заражения COVID-19 американская компания Facebook закрыла до 9 марта три офиса в Лондоне.

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