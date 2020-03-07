Сеул, , 04:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Южной Корее было выявлено 483 новых случая заражения коронавирусом, общее число заболевших в стране достигло 6767 человек, сообщает агентство «Рёнхап».

Число погибших от заболевания выросло до 44 человек. Отмечается, что 60% подтвержденных случаев заражения приходится на членов секты из города Тэгу. Из новых 483 случаев на Тэгу приходятся 390.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония запретила въезд туристов, пребывающих из Южной Кореи. В Сеуле в связи с этим выразили глубокое сожаление из-за запрета. Также южнокорейская сторона рассматривает возможность принятия симметричных мер в отношении Японии.

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