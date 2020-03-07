Мадрид, , 04:45 — REGNUM 374 случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в Испании с начала вспышки заболевания, 6 марта сообщает газета El Pais.

При этом шесть пациентов скончались. Максимальное число больных с этим диагнозом выявлено в автономном сообществе Мадрид, власти которого решили закрыть более двух сотен учреждений досуга и отдыха для пожилых людей. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, количество пациентов с COVID-19 во Франции выросло до 613 человек.

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