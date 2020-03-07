Осло, , 04:43 — REGNUM Авиакомпания Norwegian временно приостанавливает рейсы между Осло и Миланом из-за угрозы распространения коронавируса, передает NTB.

Сообщается, что авиаперевозчик отменяет три еженедельных рейса. Соответствующее решение было принято на основе рекомендаций от МИД Норвегии по посещению Италии. Когда будут возобновлены рейсы в Милан — пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, за февраль акции Norwegian Air упали на 75% из-за спада, вызванного коронавирусом нового типа.

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