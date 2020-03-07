Баку, , 04:27 — REGNUM Три новых случая коронавируса зарегистрировано в Азербайджане. Всего заболевших на территории страны — девять человек. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве республики, 6 марта передает агентство Trend.

Все трое недавно вернулись из Ирана. Лечение пациентов продолжается в больнице особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, количество заразившихся COVID-19 в Иране возросло до 4747 человек, из них 124 — умерли.

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