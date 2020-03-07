Рейкьявик, , 04:18 — REGNUM Власти Исландии вводят в стране режим чрезвычайного положения из-за роста числа заболевших COVID-19, передает NTB.

По их данным, режим ЧП сильно не повлияет на жизнь обычных граждан, однако в ряде учреждений страны будут действовать более жесткие правила по профилактике коронавируса. Пока запрет на проведение массовых мероприятий не вводится, однако власти Исландии не исключают введения запрета в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Исландии были выявлены первые три случая заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что заболевшие посещали север Италии. Позднее, к 6 марту было выявлено еще шесть новых случаев болезни, из них двое заразились непосредственно на исландской территории. Общее число заболевших COVID-19 в Исландии составляет 43 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Исландии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом