Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Предстоящий ремастер (игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Command & Conquer будет содержать кинематографические вставки из оригинальной игры 1995 года. Об этом 7 марта сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что хорошо знакомые фанатам игровой серии «весёлые видео» будут улучшены студией Petroglyph Games при помощи современных технологий. До этого момента разработчики и издатель Electronic Arts уклонялись от ответа на вопрос о том, будут ли они снимать новые ролики или используют старые.

Однако в недевно опубликованном видео ведущий продюсер проекта Джим Веселла сообщил, что оригинальные FMV-ролики из Command & Conquer будут улучшены и их не будут переснимать. Он продемонстрировал разницу между видео из оригинальной Command & Conquer и его улучшенной версией.

Пока что компания Electronic Arts не назвала дату релиза Command & Conquer: Remastered. Первый тизер-трейлер с демонстрацией изменений в игре разработчики из Petroglyph Games выпустили в октябре 2019 года.

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