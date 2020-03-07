Красноярск, , 04:31 — REGNUM В субботу, 7 марта, в Красноярске будет облачно, небольшой кратковременный снег, температура воздуха −11… −13 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 8:00 на Театральной площади было — 15 °C.

Ночью с 7 на 8 марта ожидается до — 18 °C.

Скорость западного, юго-западного ветра — 3−5 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В воскресенье, 8 марта, в Красноярске до — 6 °C днём и до — 8 °C ночью.

В понедельник, 9 марта, в Красноярске ожидается до — 2 °C днём. Ночью до — 5 °C.