Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Из библиотеки игрового облачного потокового сервиса GeForce Now удалены игры издательской компании 2K Games. Об этом 7 марта сообщил журнал PC Gamer.

Компания Nvidia опубликовала объявление, в котором она сообщила подписчикам GeForce Now, что игры 2K Games были удалены из каталога сервиса «по запросу издателя».

«Мы сотрудничаем с 2K Games (в вопросе о том — ИА REGNUM), чтобы в будущем вернуть их игры», — написала компания на своих форумах.

Ранее из библиотеки GeForce Now были удалены игры Bethesda и Activision, а также некоторые проекты Capcom и Square Enix. Эксперты предполагают, что основной причиной таких действий является переход сервиса с модели работы бесплатной бета-версии к модели с платной подпиской, для чего требуется перезаключение соглашений с издателями.

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