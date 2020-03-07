Вашингтон, , 03:29 — REGNUM В сервисе Steam появилась игра Walking Simulator («Симулятор ходьбы») студии Pugscape, которая явным образом является пародией на Death Stranding Хидео Кодзимы. На это 7 марта обратил внимание журнал PC Gamer.

«Год 2020, третья мировая война и коронавирус уничтожили цивилизованный мир. Вы — последний почтальон, которому поручено доставлять посылки из пункта А в пункт Б в самых бесплодных и пустынных местах на земле», — такое описание к игре разместили разработчики на её странице.

В бета-версии первого акта бесплатной игры геймерам доступна локация «Антарктида». В их задачу входит чрезвычайно длительное передвижение по заснеженным пространствам, собирание всего, что есть под ногами и проставление лайков другим геймерам, за которые можно в итоге приобретать снегоход и реактивный ранец. Игра, как отмечает издание, имеет «сомнительную физику» и предоставляет геймерам возможность периодически «проваливаться» под текстуры.

Напомним, релиз Death Stranding на платформе ПК запланирован на 2 июня 2020 года. Игра появится в сервисах Steam и Epic Games Store.

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