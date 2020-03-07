Остин, США, , 03:36 — REGNUM В городе Остин (США, штат Техас) из-за угрозы коронавируса отменили ежегодную конференцию South by Southwest (SXSW), которая посвящена технологиям, образованию, видеоиграм и СМИ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 6 марта на сайте конференции.

По словам организаторов, ещё 4 марта предполагалось, что в закрытии конференции нет необходимости, «однако эта ситуация быстро развивалась и мы уважаем решение города Остин». Отмечается, что отмена конференции является «беспрецедентной ситуацией», произошедшей впервые за 34-летнюю историю форума.

Проведение масштабной и значимой для города конференции была запланировано на 13−22 марта. Теперь организаторы ускоренно работают над созданием виртуальной среды, что-бы хоть отчасти скомпенсировать участником отмену мероприятий на реальных площадках Остина.

Напомним, что в 2019 году в работе форума в Остине принимали участие более 417 тысяч человек из 106 стран.