Лондон, , 03:21 — REGNUM Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова, которого минюст США обвиняет в сокрытии $1 млрд активов, за прошедшие сутки сократилось на $400 млн из-за падения ценных бумаг его компании на Лондонской бирже, 6 марта сообщает Forbes.

Так, стоимость депозитарных расписок холдинга TCS Group упала на 22,9%, установившись на уровне в $17 по результатам торгов. Во время торгов значения опускались еще ниже — до $14,86.

Кроме того, по подсчетам Forbes, из-за спада котировок состояние самого бизнесмена сократилось до $2,1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Олег Тиньков объявил, что в октябре 2019 года у него диагностировали острую форму лейкемии.

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