Сиэтл, США, , 03:00 — REGNUM Еще один человек скончался от заболевания COVID-19 в американском штате Вашингтон. Таким образом общее число погибших в США достигло 15 человек, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что скончавшийся находился в медицинском центре в Киркленде, недалеко от Сиэтла. В этом городе уже шесть человек умерли от заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта число зараженных коронавирусом в американском Нью-Йорке выросло с 22 до 33 человек. Местные власти связывают это с расширением проверок на инфекцию в штате.

Читайте ранее в этом сюжете: Число носителей коронавируса в Нью-Йорке выросло в полтора раза