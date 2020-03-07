София, , 02:47 — REGNUM Новое дополнение Blood and Titanium («Кровь и титан») к стратегическо-тактической игре Phoenix Point принесёт с собой возможность превращать бойцов игроков в киборгов. Об этом 7 марта сообщил журнал PC gamer.

Blood and Titanium уже доступно для скачивания в сервисе Epic Games Store. Дополнение добавляет в игру новые кибернетические улучшения, которые геймеры смогут получать благодаря новым исследовательским проектам. Устройства позволят улучшать характеристики персонажей и предоставлять им новые способности.

Стоит отметить, что у использования этих улучшений есть и минусы: во-первых, тот, кому имплантируются устройства, теряет человечность, а во-вторых, если они повреждены в бою, то для их восстановления потребуется ещё больше средств, чем для создания.

Релиз Phoenix Point состоялся в декабре 2019 года. Руководителем проекта является глава студии Snapshot Games Джулиан Голлоп. Игра считается «духовным преемником» серии X-COM.

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