Москва, , 02:37 — REGNUM Пациент, у которого первым в Москве диагностировали коронавирус COVID-19, вылечился и будет выписан в ближайшее время, заявила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова, 6 марта сообщает Telegram-канал московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Он является сотрудником Российского футбольного союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Москве стало известно о первом случае заболевания коронавирусом нового типа.

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