Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Новая распродажа, стартовавшая в PlayStation Store, предлагает обладателям консолей приобрести топовые игры для PlayStation 4 с «двойной скидкой» всем подписчикам PlayStation Plus. Предложение было опубликовано 7 марта на сайте сервиса.

Компания, в частности, предлагает в рамках акции следующие сцены на игры: Mortal Combat 11 — 2799 рублей, Death Stranding — 4079 рублей, Borderlands 3 — 4424 рублей, «Человек-паук» — 2399 рублей, Battlefileld V — 2274 рублей. Полный список предложений можно посмотреть на сайте PlayStation Store.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 4 марта 2020 года игровой консоли PlayStation 2 исполнилось 20 лет. Устройство до сих пор является самой продаваемой игровой приставкой в мире, за историю существоваия её приобрели более 155 млн человек.

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