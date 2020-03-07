Амстердам, , 01:35 — REGNUM Новых 46 случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Нидерландах, сообщает агентство «Синьхуа».

Общее число зараженных в стране достигло 128 человек. Из них 101 человек получил инфекцию за границей. Остальные заразились уже непосредственно на территории Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заболевания COVID-19 в Нидерландах был выявлен 27 февраля. За прошедшую декаду число зараженных выросло до 128 человек.

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