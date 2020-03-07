Вена, , 01:14 — REGNUM Решение ввести ряд новых мер для борьбы с коронавирусом, в том числе ограничение прямых рейсов в Иран, Южную Корею, аэропорты Милана и Болоньи, а также введение режима проверок на границе Австрии с Италией, объявил австрийский канцлер Себастьян Курц, 6 марта на пресс-конференции.

Курц отметил, что в Австрии выявлено 63 случая заражения COVID-19, а в Италии — уже более 4,6 тысячи. Канцлер добавил, что данные меры будут действовать две недели, а затем их отменят или продлят исходя из ситуации.

Кроме перечисленных мер, Австрия будет проверять всех, кто пребывает из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта российские власти закрыли въезд на территорию РФ для граждан Ирана из-за опасности распространения коронавируса.

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