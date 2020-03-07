Иерусалим, , 00:58 — REGNUM Новых четыре случая заражения коронавирусом нового типа было зафиксировано в Израиле, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Сообщается, что трое новых пациентов — жители центрального Израиля. Двое из них недавно вернулись из Мадрида, другой — из Цюриха. Еще один житель севера страны вернулся 1 марта из Австрии. Сейчас они находятся на карантине. Таким образом общее число заболевших COVID-19 в Израиле достигло 21 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта Израиль запретил въезд и выезд из палестинского Вифлеема из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Израиля Нафтали Беннет.

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