Женева, Швейцария, , 00:43 — REGNUM 2873 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 было выявлено в мире за последние сутки, из них 99 — летальные, 6 марта сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своем сайте.

Кроме того, в сообщении отмечается, что общее количество заболевших в мире с начала эпидемии составляет 98 192 человек, из них — 80 711 в Китае. При этом, в Китае за все это время скончались 3045 пациентов, из которых 30 жертв — за последние сутки. Вне Китая уже умерло 335 заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта исполнительный директор программ ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что ВОЗ не знает при каких климатических условиях активен COVID-19 и предположение о том, что вирус исчезнет летом является ложной надеждой.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: коронавирус не исчезнет летом — это «ложная надежда»