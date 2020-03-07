Токио, , 00:26 — REGNUM Bandai Namco приняла решение изменить расписание некоторых турниров по играм Soulcalibur и Tekken из-за угрозы коронавируса. Об этом 6 марта сообщил сайт компании.

Идатель написал, что решение о переносе дат некоторых турниров было «трудным». Отмечается, что ряд мероприятий пройдёт в ранее запланированное время, несмотря на то, что они больше не будут считаться частью Tekken World Tour. Некоторые соревнования планируется отложить на неопределённое время (даты проведения будут названы позже).

Soulcalibur и Tekken — популярные игры в жанре файтинг (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой). Ранее ИА REGNUM сообщило: компания Bethesda Softworks не планирует отказываться от участия в выставке видеоигр E3 2020, несмотря на угрозу коронавируса.

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