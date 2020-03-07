Рига, , 00:05 — REGNUM Как заявила представитель суда Пардаугавского суда Риги Анете Микельсоне полное решение суда об обрушение магазина Максима в ноябре 2013, унесшее жизни 54 человек, в рижском районе Золитуде будет доступно в середине ноября 2020 года. Сокращённое решение суда заняло 876 страниц, пишет портал diena.lv.

Как сообщало ИА REGNUM, из девяти подозреваемых восемь решением суда первой инстанции были оправданы. Среди них Андрис Калинкин (архитектор), Андрис Гулбис (строительный эксперт), Мартиньш Драудиньш (осуществлявший строительный надзор), Станислав Кумпин (руководитель строительных работ компании Re&Re, осуществлявший подряд), Марика Трейя (эксперт юридического отдела Рижского строительного управления), Янис Балодис (сотрудник этого управления) и Айя Мельникова (заместитель начальника строительной инспекции). Оправдана и старший эксперт по охране труда предприятия Maxima Латвия Инна Шуваева.

Был осуждён к семи годам и шести месяцам тюрьмы, а также запрету в течение пяти лет занимать схожую должность строительный инженер Ивар Сергет. Родственники пострадавших были возмущены решением суда. А председатель общества Золитуде 21.11 Регина Лочмеле назвала это решение фарсом.

Должностные лица — президент Латвии Эгил Левится, а также министр юстиции Янис Борданс выразили своё недоумение неадекватно большим размером судебного решения и длительностью рассмотрения дела. Впрочем, никаких последствий на ход процесса их громкие заявления не оказали.

В течение 20 дней после того, как решение суда станет доступным, у сторон появится право обжаловать его в окружном суде Риги.