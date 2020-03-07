Москва, , 00:01 — REGNUM 7 марта, в преддверии международного женского дня, на официальном сайте Министерства обороны России заработал специальный раздел, посвященный супругам советских военачальников, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

В новом разделе под названием «Хранившие семейное тепло» будут впервые опубликованы фотографии из семейных архивов и воспоминания жен советских военачальников и руководителей военной промышленности, таких как маршал Иван Конев и народный комиссар оборонной промышленности Дмитрий Устинов.

Новый проект министерства обороны является одним из направлений деятельности военного ведомства по увековечиванию памяти героев и жертв Великой отечественной войны, он также призван создать более комплексное представление о судьбах полководцев Победы.