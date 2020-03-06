Богота, , 23:47 — REGNUM Первый случай заражения вирусом COVID-19 выявлен в Колумбии, сообщает 6 марта колумбийский минздрав.

Напомним, на территории Латинской Америки уханьский коронавирус подтвердился у жителей Бразилии и Эквадора (в обоих случаях 13 инфицированных), Чили (пять человек), Аргентины (двое), Коста-Рики и Перу (по одному человеку).

Всего в мире вирусом COVID-19 заразились почти 102 тысячи человек: 55,8 тыс. выздоровели, 3462 человека умерли.

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