Москва, , 23:46 — REGNUM Температура воздуха в Москве в пятницу, 6 марта, повторила рекорд 25-летней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В 21:00 столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до +6,4 °С, что соответстует максимальному значению за всю историю наблюдений, которое было зафиксировано в столице 6 марта 1995 года.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали новые температурные рекорды в Москве и ряде регионов Центральной России в первых числах марта в связи с ранним наступлением весны.

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