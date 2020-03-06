Москва, , 23:39 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает количество регулярных воздушных рейсов в аэропорты Китая, Кореи, Вьетнама и Италии из-за последствий коронавируса, сообщает 6 марта официальный сайт «Аэрофлота».

Авиарейсы сокращаются временно в связи со снижением пассажиропотока из-за коронавируса и связанных с ним ограничений.

В частности, с 10 по 28 марта будут сокращены рейсы Шереметьево — Рим — Шереметьево и Шереметьево — Милан — Шереметьево.

С 10 по 26 марта сокращается число вылетов Шереметьево — Сеул и Сеул — Шереметьево.

С 11 по 27 марта сократят рейсы Шереметьево — Ханой и Ханой — Шереметьево.

Для пассажиров, купивших билеты до 6 марта, будет разрешено переоформление билетов без штрафных санкций на любую дату вплоть до 31 мая.

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