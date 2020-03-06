Владимир, , 23:32 — REGNUM В 2020 году ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны из Владимирской области смогут отдохнуть и поправить здоровье по союзным путёвкам в Белоруссии. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующий документ подписали губернатор Владимир Сипягин и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Постоянный Комитет Союзного государства проводит открытый конкурс на право заключения договора на санаторно-курортное лечение ветеранов среди специализирующихся на этом организаций Белоруссии и России. Затем он заключает и оплачивает договоры с организациями-победителями этого конкурса. После чего в адрес администрации Владимирской области комитет направит информацию о количестве ветеранов, которые смогут приехать на отдых.

Администрация предоставит списки ветеранов, организует их проезд от места жительства к железнодорожному вокзалу.