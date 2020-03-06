Тибетский автономный район, Китай, , 23:27 — REGNUM В Тибетском автономном районе (ТАР) КНР, где уже более месяца отсутствуют новые случаи заражения корнавирусной пневмонией, региональные власти приняли решение и снижении уровня экстренности реагирования на эпидемию, охватившую Китай, сообщает 6 марта Синьхуа.

Общий уровень эпидемиологической угрозы снижается с первого до второго, а в отдельных районах — даже до третьего.

Отмечается, что повышенный до максимального уровень опасности в Тибете был введён 27 января и сохранялся до сих пор.