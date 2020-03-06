Токио, , 23:25 — REGNUM Новая игра в известной хорор-серии Resident Evil может выйти ещё до апреля 2021 года. Об этом 6 марта сообщил портал Comicbook со ссылкой на известного инсайдера AestheticGamer.

Он утверждает, что в следующем финансовом году Capcom собирается выпустить ни одну, ни две, ни три, а четыре большие игры (иными словами, их релизы состоятся в период с апреля 2020 года по апрель 2021-го). Известно, что одна из этих игр — это ремейк Resident Evil 3. Остальные игры ещё не анонсированы, однако, по словам AestheticGamer, одна из них также относится к франшизе Resident Evil.

Стоит отметить, что в январе 2020 года AestheticGamer заявил, что поклонники Resident Evil могут не ждать выхода восьмой части в «ближайшие несколько лет». Он сообщил, что этот проект был перезапущен Capcom примерно в середине 2019 года.

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