Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Обвинения в распространении ложной и вредной информации по коронавирусу выдвинули американские эксперты президенту США Дональду Трампу Об этом 6 марта заявил координатор США по противодействию Эболе Рон Клейн в ходе своего выступления на мероприятии «Центра американского прогресса».

По мнению эксперта, реакция Трампа на вспышку коронавируса в стране в корне неверна. Заявления президента, как утверждает Клейн, попадают под категорию вводящих в заблуждение либо бесполезных.

Своими действиями, пояснил эксперт, глава государства создаёт политической давление работающих над комплексом ответных мер на распространение заболевания. Клейн убеждён, что президенту США надо дать больше полномочий экспертам в области здравоохранения, а не госчиновникам.

Эксперт в области здравоохранения, доктор Зеке Эмануэль согласился с утверждениями Клейна и заявил, что считает опасными некоторые из утверждений президента США. В частности, он напомнил о сроках по разработке вакцин, которые назвал Трамп. По мнению президента США, вакцина от коронавируса будет разработана в течение двух-трёх месяцев. Эксперт же отметил, что на создание и масштабное внедрение такой вакцины могут уйти годы. Эмануэль полагает, что подобные ложные утверждения из уст главы государства не помогают людям успокоиться.

Экс-советник Белого дома по внутренней безопасности Лиса Монако выразила уверенность, что вспышку коронавируса следует классифицировать как угрозу национальной безопасности, наравне с актом терроризма либо киберугрозой.

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