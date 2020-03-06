Казань, , 23:13 — REGNUM Минздрав Татарии опроверг появившуюся в СМИ информацию о выписке из больницы в Казани пассажиров, эвакуированных 23 февраля с лайнера Diamond Princess.

Туристы по-прежнему находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице. Состояние всех восьмерых пребывающих в специальном боксе пациентов оценивается как стабильное.

«Карантин и время их пребывания в инфекционной больнице заканчиваются 8 марта», — резюмировали в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, у троих из восьми эвакуированных с карантинного лайнера Diamond Princess туристов в период нахождения на корабле был выявлен коронавирус. После эвакуации глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у троих бывших пассажиров диагноз «новая коронавирусная инфекция», вызванная китайским коронавирусом Covid-2019, подтверждён.

В течение времени с момента госпитализации все туристы находились в специальном боксе, который охраняется силами Росгвардии в Республиканской инфекционной больнице в Казани.

Всего на борту Diamond Princess находилось 3, 7 тыс. человек из 50 стран мира. Судно стояло на карантине по коронавирусу в порту Иокогамы с 5 февраля. Всего коронавирус был подтверждён у 705 человек на борту лайнера. Полностью процесс эвакуации с лайнера был завершен 1 марта.