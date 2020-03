Белвью, США, , 23:10 — REGNUM Студия Bungie добавит в Destiny 2 большее количество источников Pinnacle. Об этом 6 марта сообщил журнал PC Gamer.

Ранее получить Pinnacle можно было при прохождении: Garden of Salvation, Pit of Heresy, Nightfall: The Ordeal high scores, Master Nightmare Hunts, Iron Banner и Legendary Sundial (скоро будет удалён). Однако в какой-то момент нового сезона Season of the Worthy еженедельные ивенты (внутриигровые события) Crucible, Strike и Gambit также будут давать Pinnacle.

Новый сезон стартует в Destiny 2 10 марта 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что один из геймеров смог вычислить скорострельность нового оружия Tommy's Matchbook по музыке из трейлера обновления Season of the Worthy.

