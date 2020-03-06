Нью-Йорк, США, , 23:05 — REGNUM Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Нью-Йорке выросло в полтора раза, 6 марта сообщает агентство Reuters.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что общее число заболевших увеличилось на 11 и составляет 33 человека. Куомо связывает увеличение с расширением проверок на коронавирус в штате.

По информации на данный момент, в США подтверждены 266 случаев заражения COVID-19, 14 человек умерли от инфекции.

Читайте также: Число выявленных случаев коронавируса в Нью-Йорке удвоилось