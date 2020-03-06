Владимир, , 23:04 — REGNUM Во Владимирской области установлены предельные сроки ожидания оказания медицинской помощи. Как сообщила пресс-служба ИА REGNUM областной администрации, в частности, сокращены сроки ожидания медицинской помощи для пациентов с онкологическими диагнозами.

Ожидание консультации врачей-специалистов при подозрении на онкологическое заболевание не должно превышать трёх рабочих дней. Раньше в регионе не были определены эти сроки. Диагностические инструментальные и лабораторные исследования для пациентов с подозрением на онкологические заболевания организуются в течение семи рабочих дней. Ожидание специализированной помощи для пациентов с онкозаболеваниями также не должно превышать семь рабочих дней с момента установления предварительного диагноза. Врач в течение трёх дней должен установить диспансерное наблюдение за пациентом.

Остался без изменений срок ожидания приёма врачами общей практики, семейными врачами, участковыми терапевтами и педиатрами — не более 24 часов с момента обращения. Срок ожидания проведения консультаций узких специалистов, кроме онкологов, не должен превышать 14 календарных дней. Ожидание оказания неотложной помощи не должно превышать двух часов. Рентгенографические исследования, маммография, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования должны проводиться не дольше 14 рабочих дней, как и компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и ангиография.

Ожидание оказания специализированной медпомощи для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, не должно превышать 14 рабочих дней после направления.

Если сроки ожидания медицинской помощи превышают установленные законом нормы, пациент может обратиться в страховую компанию.