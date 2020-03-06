Рига, , 22:55 — REGNUM Сотрудники Рижского зоопарка сняли видеоролик о тюленях, которых можно встретить на побережье Латвии ранней весной, начиная с марта. Об этом сообщает RigaZoo.

По данным журналистов, сотрудники Рижского зоопарка создали специальную инструкцию о правилах поведения для всех, кто встретит на побережье Балтийского моря или Рижского залива тюленей или маленьких бельков.

Отмечается, что в этот период времени животные, особенно детёныши, используют берег как место отдыха. Зоологи категорически просят не подходить к ним и не помогать обратно уйти в море. Когда тюлень отдохнёт, он сделает это самостоятельно. Только в случае, если животное ранено или крайне истощено, нужно позвонить в Службу охраны среды и не предпринимать самостоятельных действий.