Нижний Новгород, , 22:52 — REGNUM В преддверии Международного женского дня активисты всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Нижегородской области планируют поздравить с наступающим праздником 137 женщин-ветеранов, блокадниц, тружениц тыла. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Антонина Перцева с активистами НРО ВОД «Волонтеры Победы»

«Мы не могли оставить без внимания наших женщин-ветеранов. Они настоящие героини, которые вынесли на своих плечах все тяготы войны… Для нас — большое счастье пообщаться с ними, узнать историю войны от самих участников», — отметила руководитель регионального отделения движения Мария Самоделкина.

В числе одной из первых волонтёры поздравили Заслуженного ветерана Нижегородской области Антонину Перцеву. В годы войны маленькой девочкой она была вывезена из блокадного Ленинграда в Горький (ныне — Нижний Новгород).

Активисты не только вручили цветы и подарки, но и подготовили музыкальную программу: любимые песни ветерана были исполнены под аккомпанемент баяна.

ИА REGNUM напоминает, на территории области движение насчитывает около 4 тыс. участников. Силами «Волонтёров Победы» реализуется ряд инициатив — проекты «Образ Победы», «Память героев», «Улицы героев», «Мелодия Победы». Участники движения, кроме сохранения исторической памяти, занимаются гражданско-патриотическими проектами, а также популяризацией изучения истории в современных форматах.