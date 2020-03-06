Рига, , 22:48 — REGNUM Технический университет Риги (RTU) попал в число 500 высших учебных заведений по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings by Subject 2020). Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщила руководитель отдела коммуникаций RTU Гундега Прейса.

По ее словам, вузы оценивались в пяти отраслях — инженерные науки и технологии, искусство и гуманитарные науки, медицина, социальные знания, управление.

Она отметила, что RTU в рейтинге набрал 59,9 балла из 100 возможных. Всего в рейтинге оценивалось 1369 вузов из 158 стран. На первом месте оказался Массачусетский технологический университет, на втором — Стенфорд, на третьем Кембридж.