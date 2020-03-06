Москва, , 22:48 — REGNUM В российских гостиницах не вводилось каких-либо ограничений на размещение иностранных туристов в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщили вечером 6 марта в пресс-службе Ростуризма.

«Ограничения по размещению иностранных граждан в гостиницах Российской Федерации на текущий момент отсутствуют», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что въезд в Россию на текущий момент ограничен только для граждан стран, в отношении которых принято решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце февраля российские власти приняли решение о временном запрет на въезд для граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этой стране. Кроме этого, было ограничено авиасообщение с Южной Кореей и Ираном.

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