Владимир, , 22:42 — REGNUM Во Владимирской области открыли горячую линию по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Организовало горячую линию региональное управление Роспотребнадзора. Также в регионе работает горячая линия Федеральной службы по труду и занятости (Роструда), операторы которой могут отвечать на вопросы на нескольких языках, включая китайский.

Также в выходные с 7 по 9 марта в рабочие часы будет работать дополнительная горячая линия департамента здравоохранения Владимирской области.