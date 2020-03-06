Ганновер, Германия, , 22:39 — REGNUM Новая версия вертолётного симулятора Comanche выйдет в ранний доступ в Steam 12 марта 2020 года. Об этом 6 марта соощил журнал PC Gamer.

Новая игра, в отличие от симуляторов 90-х годов XX века, скорее, является «воздушным шутером». Она будет больше ориентирована на многопользовательские сражения, несмотря на то, что в неё был добавлен однопользовательский режим. Он будет представлять собой список миссий с развивающимся сюжетом.

Издание отмечает, что этот режим, скорее всего, был добавлен из-за пожеланий геймеров, однако сутью игры, судя по всему, будут командные «собачьи бои». Компания THQ Nordic показала в Twitter небольшое видео с демонстрацией геймплея.

https://twitter.com/THQNordic/status/1235929311779176448

Самая первая игра в серии Comanche (Comanche: Maximum Overkill) вышла в 1992 году. Релиз Comanche 4 состоялся в 2001 году.

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