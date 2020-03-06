Париж, , 23:04 — REGNUM Ясли, детские сады, школы, лицеи и колледжи были закрыты в связи с угрозой распространения коронавируса в департаментах Уаза и Верхний Рейн во Франции. Об этом 6 марта сообщил журналистам премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Детские образовательные учреждения будут закрыты с утра 9 марта на 15 дней. Меры, ограничивающие контакты, введены только в двух французских департаментах, которые более всего были затронуты вспышкой коронавируса.

Отмечается, что в список учреждений, названных премьер-министром, не вошли начальные школы, где учатся дети с шести до 11 лет.

Премьер уточнил, что закрытие детских учреждений не связано с непосредственной опасностью для детей, так как дети не относятся к группе риска по коронавирусу и меньше всего болеют серьёзными формами заболевания. Однако сами дети могут быть переносчиками коронавируса, кроме того, в образовательных учреждениях сложно соблюдать необходимые меры предосторожности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество заболевших коронавирусом во Франции превысило 600 человек.

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